Drohnen und Wasser statt Feuer Berner feiern 1. August mit viel Sonne und wenig Feuerwerk

Feuerwerk ist dieses Jahr im ganzen Kanton verboten, gefeiert wird der 1. August trotzdem: In Biel fliegen Drohnen, in Neuenegg sprüht Wasser, in Bern gibt es Konzerte.