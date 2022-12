Ascom gibt Standort Bern auf

Das Telekomtechnologie-Unternehmen Ascom steigt aus der Alarmierungs- und Betriebskommunikation aus. Die Berner Sitasys AG übernimmt per 31. Juli den Bereich Civil Security. Alle 37 Mitarbeitenden werden am Standort in Bern weiter beschäftigt.