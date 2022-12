Die schnellsten Oberländer Mädchen in Thun, Knaben in Interlaken am Start

«Dr schnäuscht Oberländer» findet am Sonntag, 16. August, statt. Die Mädchen gehen in Thun an den Start, derweil die Knaben in Interlaken starten werden. Anmeldeschluss ist der kommende Samstag.