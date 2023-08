Tagestipp: Mike Ständer – Poetischer Punk Schöner Bandname und auch sonst ziemlich abgefahren: Mike Ständer tritt im Lehrerzimmer auf. Michael Feller

Rudimentär und postpubertär – was will man mehr? Die Mike Ständer Band ist ein Duo, das per Schlagzeug, Bass, Trompete und Gesang poetisch-kritisch-komischen Deutschpunk verbreitet. Die Zürcher Kleinstformation ist wie so manche Biografie: herrlich unentschieden zwischen dem Ernst des Lebens und infantilem Bullshit. (mfe)

Lehrerzimmer im Progr, Bern. Samstag, 26. August, 21 Uhr

Michael Feller schreibt über Menschen auf und hinter der Bühne. Er ist stv. Leiter Kultur. Mehr Infos @mikefelloni

