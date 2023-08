Tagestipp: «Le tout nouveau testament» – Gott lebt in Brüssel In Jaco van Dormaels Komödie tritt der Allmächtige als Familienvater auf – und als alternder Plagegeist. Regula Fuchs

Gott hat ganz schlechte Laune: Benoît Poelvoorde in «Le tout nouveau Testament». Foto: PD

Gott ist nicht tot, nein, er lebt in Brüssel. Jedenfalls im Film «Le tout nouveau Testament» des Belgiers Jaco van Dormael. In der Komödie aus dem Jahr 2015 wohnt der Allmächtige mit Frau und Kind in einem Hochhaus und macht sich einen Spass daraus, die Menschen zu plagen. Seine 10-jährige Tochter will das nicht hinnehmen und verschickt daraufhin die Sterbedaten der gesamten Menschheit per SMS – und nun ist wirklich die Hölle los. In einer Rezension wurde der Film mit Benoît Poelvoorde in der Hauptrolle als «wahrhaft göttliche Komödie» bezeichnet. (reg)

