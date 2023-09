Tagestipp: Christoph Simon – Mittendrin statt aussen vor Der Strolch ist ein unscheinbarer Beobachter in seinem Stammcafé – bis er versehentlich ins Zentrum des Geschehens rückt. Martina Hunziker

Erzählt von einem Beobachter: Kabarettist Christoph Simon. Foto: Adrian Moser

In seinem Stück «Strolch» erzählt der Berner Kabarettist Christoph Simon aus dem Tagebuch eines unscheinbaren Mannes. Der Strolch befindet sich irgendwo in der Mitte seines Lebens und gibt sich täglich dem Gewusel in seinem Stammcafé hin, physisch mittendrin, aber als Beobachter doch irgendwie aussen vor. Er schaut auf das Hier und Jetzt, das kühl und befremdlich an ihm vorbeizieht, und sucht nach einer Gegenwart mit Menschlichkeit und solidarischem Handeln. Ausgerechnet seine genaue Beobachtungsgabe versetzt ihn plötzlich mitten ins Geschehen. (mar)

