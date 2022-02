Bank-EKI-Cup in Grindelwald – Tagesbestzeit für Stefan Ploner und Shana Balmer Stefan Ploner (Skiclub Habkern) und Shana Balmer (Skiclub Leissigen) heissen die Sieger des First-Riesenslaloms im Rahmen des Bank-EKI-Cups.

Stefan Ploner vom Skiclub Habkern (links) und Shana Balmer vom Skiclub Leissigen fuhren jeweils die Tagesbestzeit. Foto: PD

Die rund 190 Teilnehmer aus dem ganzen Berner Oberland konnten sich auf einer bestens präparierten Piste beim Skilift Bärgelegg mit Gleichaltrigen am Bank-EKI-Cup in Grindelwald messen. Der Skiclub Wilderswil führte seinen traditionellen First-Riesenslalom durch.

Noch vor dem angekündigten Sturmwind konnte im Zielgelände die Rangverkündigung abgehalten werden. Stefan Ploner vom Skiclub Habkern und Shana Balmer vom Skiclub Leissigen haben jeweils die Tagesbestzeit gefahren und konnten den begehrten Zusatzpreis in Empfang nehmen.

Am Sonntag in Habkern

Die Zwischenrangliste des EKI-Cups führen Lia Schild vom Skiclub Grindelwald mit 260 Punkten bei den Mädchen und Silvan Kohler vom Skiclub Unterbach mit 280 Punkten an. Am Sonntag, 13. Februar, geht der EKI-Cup beim Adler-Riesenslalom in Habkern in die nächste Runde.

pd/sp

