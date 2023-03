Vier Lämmer in Sumiswald – Tag und Nacht am «Schöppele» Auf einem Hof in Sumiswald brachte ein Schaf Vierlinge zur Welt. Das ist selten – und auch für die Besitzerin eine Herausforderung. Stephanie Jungo

Vierlinge bei Schafen kommen selten vor – und überfordern das Mutterschaf. Foto: Matthias Käser (PD)

Gleich vier Junge auf einen Schlag, das habe sie noch nie erlebt, sagt Barbara Käser. Ihr Schwarzbraunes Bergschaf Jolanda brachte am Donnerstag Vierlinge zur Welt. Normalerweise seien es zwei. «Ich habe sogar noch rumtelefoniert, aber niemand konnte sich an vier Lämmer erinnern», erzählt Barbara Käser, die einen kleinen Hof in Sumiswald betreibt.