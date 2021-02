Die Favoriten straucheln – Tag der Überraschungen Wiler-Ersigen verliert gegen Zug im Penaltyschiessen, stösst Leader GC aber vom Leaderthron. Floorball Köniz und die Tigers Langnau holen keine Punkte, während Thun in Fahrt kommt. Adrian Lüpold

Wiler-Ersigens Coach Thomas Berger gibt Instruktionen. Foto: Marcel Bieri

Es passiert nur selten, dass im Schweizer Unihockey am gleichen Spieltag gleich sämtliche Topfavoriten straucheln. Am Samstag ereignete sich wieder mal so ein Tag der Überraschungen. Leader GC etwa kam gegen die Alligatoren aus Malans überhaupt nicht auf Touren und erlitt eine empfindliche 4:11-Niederlage.

Und das Heimdebakel kostete die Zürcher auch prompt die Tabellenführung. Neuer temporärer Branchenprimus ist Rekordmeister Wiler-Ersigen, der sich gegen Zug United seinerseits jedoch auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckerte. Die Unteremmentaler verspielten im letzten Drittel eine 4:2-Führung und mussten in die Verlängerung und danach auch ins Penaltysschiessen, in welchem die Zentralschweizer abgezockter agierten und sich den zusätzlichen Punkt sicherten.

Die Resultate Infos einblenden NLA. Männer. Master Round: Wiler-Ersigen – Zug 5:6 n.P. Rychenberg Winterthur – Floorball Köniz 7:5. GC – Malans 4:11. – Rangliste (Punktequotient): 1. Wiler-Ersigen 2,21. 2. GC 2,21. 3. Malans 2,14. 4. Floorball Köniz 2,07. 5. Zug 1,64. 6. Rychenberg Winterthur 1,64. – Challenge Round: Tigers Langnau – Uster 2:5. Waldkirch St. Gallen – Thun 6:9. Sarnen – Chur 8:3. – Rangliste: 7. Uster 1,21. 8. Tigers Langnau 1,14. 9. Waldkirch St. Gallen 1,14. 10. Chur 1,14. 11. Thun 1. 12. Sarnen 0,42. NLA. Frauen Challenge Round. BEO – Riders 5:2. – Rangliste: 6. Rychenberg Winterthur*. 7. Laupen ZH*. 8. BEO*. 9. Frauenfeld. 10. Riders. * = für das Playoff qualifiziert.

Gar keine Punkte gab es für Floorball Köniz. Die Berner Vorstädter mussten sich nach dem Auswärtsspiel bei Rychenberg Winterthur mit einer 5:7-Niederlage abfinden. Köniz verlor die Partie bereits im ersten Drittel, in dem sich die Zürcher eine komfortabel Führung herausspielten, die sie bis zum Ende des Spiels verteidigten. Floorball Köniz rutschte in der Rangliste vom dritten auf den vierten Rang ab.

Negativtrend bei Tigers

Nicht vom Fleck kommen in der Challenge Round die Unihockey Tigers Langnau. Das Team von Coach Matthias Gafner verlor das Heimspiel gegen Uster 2:5. Es war die dritte Niederlage in Serie für die Tigers, die langsam aber sicher um die Qualifikation für das Playoff zittern müssen.

Die Luft um den Strich, welche die Teilnehmer für das Playoff und jene für das Playout trennt, wird für die Tigers immer dünner. Momentan belegen sie noch den für das Playoff berechtigen achten Platz, doch die Mannschaften sind zwei Runden vor dem Ende der Challenge Round nahe zusammen gerückt, was Hochspannung für die nächsten zwei Wochen verspricht.

Druck bekommen die Emmentaler auch vom UHC Thun, der sich bereits in den letzten Wochen in hervorragender Verfassung präsentierte und derzeit alles versucht, die überraschende Qualifikation für das Playoff doch noch zu bewerkstelligen. In St. Gallen bestätigten die Oberländer ihren tollen Aufwärtstrend und ihre starke Form. Sie kamen zu einem feinen 9:6-Auswärtserfolg und rückten dank des Erfolgs den Teams rund um den Strich auf die Pelle.

BEO schafft Playoff

In der Meisterschaft der Frauen sicherte sich Unihockey Berner Oberland in der Challenge Round den letzten Platz für das Playoff. Die Oberländerinnen liessen gegen Schlusslicht FB Riders nichts anbrennen und setzten sich nach einem harzigen Start am Ende sicher 5:2 durch.