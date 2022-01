Tasche «gewaltsam entrissen» – Täter wird in Biel kurz nach Raub­überfall gefasst In der Nacht auf Sonntag hat ein Mann in Biel gewaltsam die Tasche einer Frau entwendet. Die Polizei findet den Täter wenig später und nimmt ihn vorläufig fest.

In der Bieler Nidaugasse kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Raubüberfall auf eine Frau. Diese sei mit einer Begleiterin zu Fuss unterwegs gewesen, als ein Mann ihr gewaltsam die Tasche entrissen habe und daraufhin in einen Hinterhof geflüchtet sei. Eine entsprechende Meldung sei bei der Kantonspolizei um 01:30 Uhr eingegangen, wie diese am Montag in einer Mitteilung schreibt.

Die ausgerückten Einsatzkräfte stiessen in der Industriegasse wenig später auf einen Mann, der auf Täterbeschreibung zutraf. Bei weiteren Abklärungen auf der Polizeiwache hat sich der Tatverdacht erhärtet. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland hat zudem weitere Ermittlungen aufgenommen.

Ein Polizeihund hat schliesslich in einem Innenhof die gestohlene Tasche aufgespürt. Sie konnte der beraubten Frau zurückgegeben werden.

pd/nfe

