Überfall auf Einkaufsladen – Täter von Raubversuch in Lengnau verhaftet Am Freitagabend überfiel ein Mann in Lengnau einen Einkaufsladen, flüchtete jedoch ohne Beute. Jetzt hat die Polizei den mutmasslichen Täter gefasst.

Am Freitagabend kam es in Lengnau zu einem versuchten Raub in einem Einkaufsladen. Ein Mann bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Geld. Nach wenigen Minuten flüchtete der Täter jedoch ohne Beute.

Jetzt hat die Kantonspolizei Bern den mutmasslichen Täter gefunden und am Sonntag im Kanton Solothurn angehalten. Der 35-jährige Mann war bei der Einvernahme auf einer Polizeiwache im Kanton Bern geständig. Er wurde verhaftet. Weitere Ermittlungen seien im Gang, schreibt die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung am Dienstag.

pd/nfe

