Diebstähle aus Autos in Bern – Täter von Ein­brüchen leben zum Teil im Bundes­asyl­zentrum Nachdem es in Bern zum vermehrten Diebstählen aus Autos gekommen ist, bestätigt nun die Polizei: Ein Teil der Täter kommt aus dem Bundesasylzentrum im ehemaligen Zieglerspital.

Im ehemaligen Ziegerspital befindet sich ein Bundesasylzentrum. (Archiv) Foto: Raphael Moser

Es war eine Mitteilung und eine Warnung: In Köniz, im Berner Mattenhof-Quartier und in der Innenstadt sei es im Oktober zu über 100 Einbrüchen in Autos gekommen, wie die Berner Kantonspolizei Anfang November schrieb.

Gemäss einer Meldung des Regionaljournals Bern von SRF vom Freitag ist nun klar: Einige der Täter leben im Bundesasylzentrum im ehemaligen Zieglerspital.

Die Polizei habe im Zusammenhang mit den Einbrüchen 20 Personen angehalten, wird die Polizei im Artikel des Regionaljournals zitiert. Ein grosser Teil davon lebe im Stadtberner Bundesasylzentrum an der Grenze zum Könizer Liebefeld-Quartier. Ähnliche Fälle seien gemäss Polizei auch in Lyss und Kappelen bekannt, wo sich ebenfalls Bundesasylzentren befinden.

Gemäss SRF seien die Vorfälle der Stadt Bern bekannt. Die Stadt sei im Kontakt mit dem zuständigen Staatssekretariat für Migration. Der Stadtberner Polizeidirektor Reto Nause will laut SRF, dass Personen, die sich einer Straftat schuldig gemacht haben, in ein anderes Zentrum verlegt werden. Einzelne Gruppen der Betroffenen sollen getrennt werden.

SEM-Sprecher Samuel Wyss erwähnt gegenüber SRF, dass bei Bewohnern, die deliquent sind, eine Verlegung ins Zentrum in Les Verrieres im Kanton Neuenburg an der Grenze zu Frankreich, geprüft werde.

zec

