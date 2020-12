Urteil des Regionalgerichts – Täter missachtete Widerstand des Opfers Ein 48-jähriger Mann wurde vom Regionalgericht wegen sexueller Nötigung und Drohungen zu 20 Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen verurteilt. Anne-Marie Günter

Das Thuner Gerichtsgebäude an der Scheibenstrasse. Foto: Patric Spahni

Gerichtspräsident Jürg Santschi hielt die Urteilsbegründung am Mittwoch kurz und wünschte zum Abschluss, dass die Parteien es beim ausgesprochenen Urteil belassen würden. Während Staatsanwalt Roland Hostettler am Vortag eine Gefängnisstrafe von vier Jahren gefordert hatte, hatte Zoryan Haykaz als Anwalt des Beschuldigten für einen Freispruch in fast allen Anklagepunkten plädiert. Daniela Giovanoli als Anwältin des Opfers von mutmasslichen sexuellen Straftaten hatte eine Genugtuung von 18’000 Franken beantragt.

Das Gericht in Dreierbesetzung entschied sich für eine Gefängnisstrafe von 20 Monaten bedingt und eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen, ebenfalls bedingt. Weil es in etlichen Anklagepunkten einen Freispruch gab, muss der Angeklagte nur ein Drittel der Verfahrenskosten tragen.