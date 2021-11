Dreister Akt im Kanton Aargau – Täter erbeuten Bargeld bei Bancomat-Sprengung Im aargauischen Vordemwald ist eine unbekannte Summe gestohlen worden. Weil Sprengstoff verwendet worden ist, hat sich die Bundesanwaltschaft eingeschaltet.

Teile eines Raiffeisen-Geldautomaten, der vor zweieinhalb Jahren in Novaggio TI gesprengt wurde., liegen auf der Strasse. Foto: Pablo Gianinazzi (Keystone/Ti-Press/Archiv)

Unbekannte sprengten in der Nacht auf Montag in Vordemwald AG einen Bankomaten der Raiffeisenbank. Die zwei bis drei Täter erbeuteten gemäss Polizei Bargeld in unbekannter Höhe. Die Bundesanwaltschaft (BA) übernahm den Fall.

Kurz vor 2.30 Uhr wurden in der kleinen Gemeinde Vordemwald im Bezirk Zofingen mehrere laute Knallgeräusche vernommen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Die Polizei rückte mit mehreren Patrouillen aus.

Die Sprengung des Bankomaten richtete am Gebäude einen grossen Sachschaden an. Die Anwohnerinnen und Anwohner sahen zwei bis drei Personen wegrennen. Als Fluchtfahrzeug dürften gemäss Polizei ein Roller sowie ein Personenwagen benutzt worden sein. Eine grossangelegte Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau eröffnete ein Strafverfahren. Weil Sprengstoff im Einsatz war, übernahm die Bundesanwaltschaft das Verfahren. Die Ermittlungen werden in enger Koordination zwischen der BA, der Bundespolizei (Fedpol) und der Kantonspolizei Aargau geführt.

Die Kantonspolizei Aargau bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen die Feststellungen zur fraglichen Tatzeit gemacht haben oder Angaben zur Täterschaft oder deren Flucht machen können, sind gebeten, sich telefonisch bei der Kantonspolizei Aargau (Telefon: 062 835 81 81) zu melden. Weiter von Interesse sind private Videoüberwachungen, welche allenfalls zum Tatzeitpunkt Aufnahmen gemacht haben könnten.

Rund 30 Strafverfahren

Die Zahl der Bankomaten-Sprengungen nahmen in der Schweiz in den vergangenen zwei Jahren zu. Die Bundesanwaltschaft führt dazu Strafverfahren in rund 30 Fällen.

Abo Organisierte Kriminalität Banken nehmen Geldautomaten zum Schutz vor Räubern ausser Betrieb Die Täterschaft handelt gemäss BA oft über die Kantons- und Landesgrenzen hinweg. Zuletzt kam es im Oktober in Morgins VS und in Oberwil BL zu Bankomaten-Sprengungen. Erste Anklage Im Oktober erhob die Bundesanwaltschaft erstmals Anklage gegen einen mutmasslichen Täter. Es handelt sich um einen 30-jährigen Rumänen. Er muss sich vor dem Bundesstrafgericht verantworten. Er soll in Sevelen SG 2019 einen Automaten gesprengt und knapp 127'000 Franken erbeutet haben. Die BA wirft dem Beschuldigten Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht vor. Zudem soll er sich des qualifizierten Diebstahls und der qualifizierten Sachbeschädigung schuldig gemacht haben.

Der Beschuldigte mit Wohnsitz in Rumänien war nach einem internationalen Haftbefehl im Juni 2020 in Österreich verhaftet worden. Im August wurde er in die Schweiz ausgeliefert und festgenommen. Seit diesem Jahr sitzt er im vorzeitigen Strafvollzug.

