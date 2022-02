Bei YB gescheitert, jetzt erfolgreich – Tabakovic ruft mit jedem Tor – aber hört man ihn auch? In der Anonymität der zweiten österreichischen Liga ist ein alter YB-Bekannter zum Torjäger gereift. Im Sommer will der 27-jährige Grenchner noch einmal in eine höhere Division. Moritz Marthaler

Auf Aufstiegskurs: Haris Tabakovic mit dem österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau. Foto: Peter Rinderer (Freshfocus)

Jedes Tor, das Haris Tabakovic erzielt, ist auch ein Ruf über die Grenze. Und der 27-jährige Stürmer rief zuletzt ganz intensiv, 19-mal in der laufenden Saison, 18-mal in der vergangenen – bei Austria Lustenau hat Tabakovic eine Quote, wie man sie in den höheren Klassen sonst von den besten Angreifern Europas kennt.

Und genau dort liegt wohl auch das Problem von Haris Tabakovic: Lustenau, dieser österreichisch-schweizerische Grenzposten in Vorarlberg, nördlich der Bodensee, westlich das Appenzell, ist tiefe Fussballprovinz. Die zweite österreichische Liga verströmt keinen Glanz, macht international nicht auf sich aufmerksam. Tabakovics Rufe, sie verhallen auf dem Weg in höhere Klassen.

Dabei gefällt es ihm ganz gut, so nah der Schweiz und doch an einem Ort, «an dem ich niemanden kannte, mich frei entfalten konnte». Seine Treffer reichten Lustenau vergangene Saison nur zu Rang 13, jetzt aber ist die kleine Austria Tabellenführer, hat drei Punkte Vorsprung, es winkt der erste Aufstieg seit 1997. «Ein solches Erlebnis würde ich gerne mitnehmen», sagt Tabakovic, «und mit meinem nächsten Engagement will ich wieder in eine erste Liga wechseln.» Der aktuelle Kontrakt läuft im Sommer aus. Tabakovic ist 27, er weiss, dass er in seiner Fussballkarriere nicht mehr so viele neue Verträge unterschreiben wird.

Zehn Jahre ist es her, da schien für Tabakovic noch ein ganz anderer Weg möglich. Junioren-Nationalspieler ist er, 1,94 Meter gross, torgefährlich, ein Versprechen im YB-Nachwuchs. Für die erste Mannschaft debütiert er mit 18, man leiht ihn aus zum FC Wil, wo er zum ersten Mal länger verletzt ist und so in zwei Saisons ein halbes Jahr verpasst.

2015 ist er zurück bei YB, der Verein strebt den so langersehnten Titel damals immer vehementer an. Guillaume Hoarau kommt, Miralem Sulejmani, mit Adi Hütter auch ein neuer Trainer. Platz für Tabakovic gibt es keinen. Und auch bei GC gelingen ihm in zwei Saisons nur zwei Ligatore – schlechte Eigenwerbung für einen Stürmer. «In der Schweiz ging es für mich nicht weiter, ich brauchte einen Neuanfang.»

In Belgrad beim Promi-Schleifer

Tabakovic findet ihn ausgerechnet in Debrecen, tief im ungarischen Osten. Der Name ist ihm ein Begriff, mit den Young Boys hat er im Europacup schon gegen den Club gespielt. Und siehe da: Die erste Saison gelingt dem Abenteurer nach Wunsch. Tabakovic schiesst 12 Tore, spielt mit dem jüngst zu YB gewechselten Flügel Kevin Varga zusammen, der damals innerhalb von einer Woche von den Junioren in die erste Mannschaft findet. «Es war offensichtlich, dass er einiges draufhat», erinnert sich Tabakovic.

Für ihn selbst brechen darauf schwierige Zeiten an. Im ersten Testspiel der neuen Saison reisst er sich das Kreuzband. Operation in der Schweiz, Pause. Für den Aufbau vermittelt Tabakovics Berater Milos Malenovic den Serben Andreja Milutinovic, ein Comeback-Schleifer, dem Grössen wie Edin Dzeko oder Luka Modric vertrauen. Tabakovic verbringt zwei Monate in Belgrad, «topfit war ich dann zurück in Ungarn».

Sessolo, Ukoh, Hadergjonaj: So geht es diesen YB-Junioren Infos einblenden Grégory Wüthrich gehört zu den Spielern, die bei YB den Aufstieg zum Seriensieger hautnah miterlebt haben. Aufgewachsen ist der heute 27-jährige Verteidiger im Steigerhubel in Berns Westen, 2014 erlebte er sein Debüt in der ersten Mannschaft. Zwischenzeitlich war er mal ein halbes Jahr bei GC, diente den Young Boys auf dem Weg zum Titel immer wieder als robuster, zweikampfstarker Innenverteidiger. So richtig Stamm spielte Wüthrich nie, nach dem zweiten Titel 2019 verspürte er Lust auf ein Abenteuer. Es wurde Perth Glory in Australien, nach einem Jahr war er zurück und versuchte sich in Österreich. Bei Sturm Graz, dem aktuell Ligadritten, ist er in dieser Saison Stammspieler, hat wertvolle Erfahrungen in der Europa League gesammelt. Die Flanken von Florent Hadergjonaj waren eine Wohltat im nicht immer sehr gelenken YB-Spiel der Vorerfolgsära in den Jahren um 2013. Der Weg des heute 27-jährigen Verteidigers ist ungewöhnlich: Aufgewachsen im Emmental, begann er beim FC Langnau, später im Thuner Nachwuchs. Der Sprung zu YB blieb ihm noch als Junior verwehrt, er kam beim FC Luzern unter und pendelte fortan vom Emmental via Entlebuch in die Innerschweiz. Der Umweg lohnte sich: Bei YB spielte er später gross auf, wechselte für 2,5 Millionen Franken zu Ingolstadt und war später bei Huddersfield der erste Emmentaler in der Premier League. Zurzeit spielt er in der Türkei bei Kasimpasha, hat seinen Stammplatz auf der rechten Aussenposition. Seine Flanken waren eine Wohltat: Florent Hadergjonaj (l.) während seiner YB-Zeit. Foto: Peter Klaunzer (Keystone) Roman Bürki und YB – es ist noch immer eine unvollendete Beziehung. Als Junior des FC Münsingen stiess er 2005 zum gelb-schwarzen Nachwuchs. Sein Weg schien vorgezeichnet, Bürki war der beste Goalie des Jahrgangs, kam aber in der ersten Mannschaft bei den Young Boys nie an Marco Wölfli vorbei. Es gab Leihgeschäfte mit Schaffhausen, schliesslich mit GC, wo Bürki gute Leistungen zeigte – und bald darauf den Sprung in die Bundesliga schaffte. Bürki spielte in Freiburg, war dann mit dem BVB deutscher Pokalsieger und Stammgast in der Champions League. Jetzt ist er 31 Jahre alt und sitzt bei Dortmund, mittlerweile ausser Rang und Traktanden gefallen, einen lukrativen Vertrag ab. Die Zeit für einen Sprung zurück in die Schweiz schien zuletzt reif. Was passiert im Sommer? Zusammen mit Spielern wie Wüthrich und Tabakovic hat auch Helios Sessolo seine Karriere bei YB lanciert. Der Sohn einer spanischen Mutter und eines spanisch-italienischen Vaters wuchs im Waadtland auf, kam via Servette als Junior zu den Young Boys. Der Kreativspieler konnte sich nicht durchsetzen, wurde ausgeliehen, zunächst an Le Mont, später an Lausanne, von wo er zum FC Schaffhausen wechselte. Unter dem damaligen Trainer Murat Yakin wurde er einmal gar aussortiert, was ihn zu einem Wechsel nach Zypern bewog. Darauf landete er in Kriens, wo er aktuell zwar fleissig Einsätze sammelt, mit dem abgeschlagenen Letzten der Challenge League aber dem Abstieg entgegensieht. Steven Ukoh: Der kräftige junge Mann schien zum nächsten Berner Fussballexport bestimmt. Aufgewachsen in Bern-Bethlehem, früh schon ein YB-Junior, Spielmacher der zweiten Mannschaft, Aspirant auf einen Platz im ersten Team. Ukoh war Junioren-Nationalspieler, war an der U-17-EM 2008 dabei, mit Taulant Xhaka und Michael Lang. Arsenal bekundete Interesse, geworden ist es dann der FC Biel. Ukoh war oft verletzt, spielte in Solothurn, La Chaux-de-Fonds, im deutschen Villingen, sogar für die nigerianische Nationalmannschaft. Im Sommer nahm er in der 1. Liga mit Delémont einen neuen Anlauf. Nach drei Spielen und einem Tor erlitt er einen Muskelfaserriss.





Lang ists her: Steven Ukoh im YB-Training. Foto: Andreas Blatter

Doch bei Debrecen findet er den Tritt nicht mehr, «man setzte nicht mehr auf mich». Tabakovic versuchte sein Glück bei Diösgyör, mit dem ungarischen Kleinclub kämpft er gegen den Abstieg und um Einsatzzeiten. Im Sommer will er weg, und zwar schnell. Seinen laufenden Vertrag löst er auf, zu Hause bei den Eltern in Grenchen lüftet er den Kopf, hält sich mit einem früheren YB-Physiotherapeuten mit Privattrainings in Bern fit.

Grégory Wüthrich, sein bester Kumpel aus dem YB-Nachwuchs, wechselt im gleichen Sommer zu Sturm Graz, für Tabakovic hat Berater Malenovic ein Engagement bei Lustenau, in Österreichs zweiter Liga, ausgehandelt.

Tabakovic kommt ins Grübeln. «In einer zweiten Liga eines kleineren Landes weisst du einfach, dass du richtig gut sein musst, um wieder hochzukommen.» Die Löhne in diesem Segment an der Schwelle zum Halbprofitum sind eher tief, reichen gerade so zum Leben. Tabakovic nimmt an, fängt daneben bald einmal ein Fernstudium in Sportmanagement an.

Und in der Liga, deren Niveau er irgendwo zwischen Challenge und Promotion League verortet, kann er schnell Argumente sammeln, wonach er vielleicht doch noch zu Höherem berufen ist. Zu den 18 Toren in der Startsaison kommen zehn Vorlagen, Tabakovic macht sich im Sommer 2021 Hoffnung auf einen Transfer.

Es gibt Angebote, auch aus besseren Ligen, jedoch keines aus der Schweiz. «Die Ablösesumme wurde etwas gar hoch angesetzt», sagt Tabakovic. Er bleibt. Und trifft in der neuen Saison einfach weiter.

Ein Wiedersehen mit Kumpel Wüthrich?

Im ersten Spiel macht er zwei, im zweiten vier Tore. Er verpasst noch zwei Partien wegen Knieproblemen, steht aber vor der am Wochenende beginnenden Rückrunde dennoch bei beeindruckenden 19 Treffern – in 14 Spielen. Tabakovic, das Winter-Schnäppchen mit der Traumquote? «Ich halte nicht viel von Transfers während der Saison», sagt er.

Im Sommer will er definitiv weiterziehen. Ein Wiedersehen mit Kumpel Wüthrich in der ersten Liga des Landes? «Das wäre doch was», sagt er und grinst. Ein nächster Versuch in der Super League, wie sein Vorgänger als Liga-Topskorer, der Österreicher Fabian Schubert bei St. Gallen? «Warum nicht.»

Doch Rufe aus der Fussballprovinz verhallen schnell. Tabakovic muss weiter treffen.

Moritz Marthaler schreibt für Tamedia in wechselnden Rollen seit 2010 über Sport im Allgemeinen und Fussball im Besonderen. Mehr Infos @momarthaler

