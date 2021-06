Chinas aggressive Expansion – Tabakgigant schmuggelt mit «genialen» Tricks Zigaretten durch Europa China Tobacco ist der weltweit grösste Tabakkonzern. Nun will er ausserhalb der Volksrepublik expandieren – mit einer zweifelhaften Strategie. Alessia Cerantola , Christoph Giessen

Erst China, jetzt die Welt: Ein Arbeiter inspiziert die Zigarettenqualität. Foto: Keystone

Es ist der grösste Tabakkonzern der Welt – und dennoch kennt ihn kaum jemand ausserhalb Chinas: die China National Tobacco Corporation (CNTC). Fast die Hälfte aller Zigaretten weltweit stellt der Konzern her – die meisten davon werden in der Volksrepublik geraucht. Das ändert sich allerdings gerade. Chinas staatseigenes Tabakkonglomerat schickt sich an, Märkte ausserhalb des Landes zu erobern.

In Zusammenarbeit mit dem Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) haben zahlreiche internationale Medien die Aktivitäten von CNTC untersucht. Im deutschsprachigen Raum war die «Süddeutsche Zeitung» an der Recherche beteiligt. Deren Ergebnisse zeigen auf, dass der Konzern eine Expansionsstrategie verfolgt, die ethisch zweifelhaft ist. Manchmal ist sie geradewegs illegal.



Gegründet wurde CNTC 1982. Das Unternehmen hat seitdem in China das völlige Monopol: Es kontrolliert den Anbau von Tabak, den Einkauf, die Herstellung und den Vertrieb. Das Konglomerat führt im Alleingang zwischen sieben und elf Prozent der chinesischen Steuereinnahmen ab.