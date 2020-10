Leserreaktionen – Sympathien verspielt Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den Plänen der Brauerei Egger. Mathias Gottet

Zum Kommentar «Chance für eine Korrektur» von Stefan Häne»

Bezüglich Wolf müssen Sofortmassnahmen her

Umweltverbände und städtisch Links-Grün weisen nach einer von Unwahrheiten nur so strotzenden Kampagne die Landbevölkerung an, wie sie zu leben hat und meint, eine nach ihrem Gusto veränderte Vorlage rasch durchzubringen. Nein, so und so schnell geht das nicht. Die ausgehandelten Kompromisse sind mit dem Volksentscheid beerdigt. Es gilt das alte Gesetz, mit dem sich jagen lässt. Bis zum Inkrafttreten des nächsten Erlasses und das kann aufgrund der Meinungsdifferenzen noch sehr lange dauern, bleibt zur Hauptsache das von allen Beteiligten anerkannte, wachsende Problem mit dem Wolf. Dafür müssen jetzt Sofortmassnahmen her!

Rudolf v. Fischer, Roggwil

Wilde Tiere in der Natur zu sehen bedeutet viel

Das Nein zum Jagdgesetz ist als Ja zur Natur zu werten. Es geht nicht nur um den Wolf, es geht um alle Tiere, die in der Natur leben. Tiere, die auf diesem Planeten früher Platz hatten und heute aus Geldgier in die Zoos verbannt oder aus Interessensgründen gar ausgerottet werden sollen. Es ist auch eine Botschaft an die Jagd und an die Trophäenjäger. Die, wenn man ihnen den Freipass gibt, mit brachialen Methoden die Bestände bei Tag und Nacht reduzieren würden. Ich erwähne in diesem Zusammenhang auch die Gemsjagd, obschon man weiss, dass die Bestände kritisch tief sind, werden die Tiere immer noch zur Jagd freigegeben. Und da erwartet man von uns Stimmbürgern, dass wir die Kompetenzen für die Jagd auf eine tiefere Stufe stellen – sicher nicht! Bitte liebe Kritiker des Abstimmungsresultates, verkennt nicht, dass uns, die wir die Natur lieben und wertschätzen, es viel bedeutet, ein Reh, eine Gemse, einen Fuchs und hoffentlich auch mal einen Wolf in der Natur sehen zu dürfen.

Corinne Oesch, Steffisburg

Zu «Eggers Umbaupläne erzürnen die regionale Konkurrenz»

Grobe Managementfehler

Es ist traurig aber war. Zuerst bringt man das Bier nach Appenzell zum Abfüllen und als nächstes wird das Bier in Appenzell hergestellt und als lokales Bier verkauft. Das sind grobe Managementfehler der Vergangenheit. Lieber Kohle machen, als langfristig investieren. Die Lösung mit den beiden Konkurrenten wäre sicher besser gewesen. Treues Personal wird entlassen.

Online kommentiert: Stefan J. Zingg

Sympathien verspielt

Die Brauerei Egger wird es nicht mehr lange geben. Dies fing schon mit der Stillegung des Restaurants an. Die Sympathien in der Region sind verspielt. Unsere Gäste trinken lieber Felsenau statt Egger.

Online kommentiert: James Vonlanthen

Worber Solarenergie

Eine Bieridee ist das Abfüllen im Appenzell deswegen, weil die Brauerei zugleich ein Ökobier im Angebot hat mit dem Werbespruch: «Produziert mit 100% Worber Solarenergie.»

Online kommentiert: Matthias Engel