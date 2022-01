Verfahren gegen Islamisten – Sympathien für Terror – aber keine strafbaren Handlungen Der Winterthurer, der im Sommer 2020 den späteren IS-Attentäter von Wien besucht hat, kann aufatmen. Die Bundesanwaltschaft hat das Strafverfahren gegen ihn aus Mangel an Beweisen eingestellt. Kurt Pelda

Die Beteiligung am Attentat von Wien konnte Simon F. (hier rechts vor dem Bezirksgericht Winterthur im Oktober 2018) nicht nachgewiesen werden. Foto: Keystone

Es waren happige Vorwürfe an die Adresse eines Winterthurer Islamisten: Die Bundesanwaltschaft beschuldigte Simon F. (Name geändert) unter anderem der Gehilfenschaft zu Mord und strafbarer Vorbereitungshandlungen zu Mord, weil der inzwischen fast 26-Jährige im Sommer 2020 den IS-Terroristen Kujtim F. in Wien besucht hatte.

Mehr als drei Monate später, am 2. November 2020, erschoss Kujtim F. vier Personen in der Wiener Innenstadt und verwundete 23 weitere in einem Terrorattentat, das der Islamische Staat (IS) für sich reklamierte. Die Strafuntersuchung erbrachte allerdings keinen Beweis, dass der ehemalige Postangestellte am Anschlag beteiligt oder von diesem im Vorfeld Kenntnis gehabt hätte, wie die Bundesanwaltschaft in ihrer Einstellungsverfügung schreibt. Das Strafverfahren gegen den zweiten Winterthurer, der zusammen mit Simon F. beim IS-Terroristen übernachtete, läuft dagegen noch.