Berner Kultur-Lockdown – Symbolpolitik auf dem Rücken der Kulturschaffenden Die Berner Kulturschaffenden haben am Montagabend mit einer Lichterkette auf ihr ungewolltes Schweigen aufmerksam gemacht. Warum werden sie nicht erhört? Meinung Marina Bolzli

Mit Kerzen, Fackeln und Laternen standen die Kulturschaffenden der Stadt Bern am Aareufer und protestierten still und andächtig gegen das erzwungene Schweigen. Foto: Adrian Moser

Unzählige Lichter strahlen am Montagabend am rechten Aareuferbogen in Bern. Vom Botanischen Garten bis zum Schwellenmätteli stehen Kulturschaffende, um mit einer Protestaktion auf ihr ungewolltes Schweigen aufmerksam zu machen.

Seit dem 24. Oktober sind alle Theater, Museen und Kinos im Kanton Bern geschlossen. Veranstaltungen mit über 15 Personen verboten. Kulturevents also praktisch unmöglich. Frühestens ab dem 14. Dezember könnte das anders sein.

Geselligkeit aber gibts weiterhin. In Restaurants am Vierertisch, in Pop-up-Bars bei Glühwein und Raclette und am Weihnachtsmärit. Westside und Shoppyland sind gut besucht, die Berner Lauben rege frequentiert.