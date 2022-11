Theater in Meiringen – «Sylvia» – eine Hundekomödie zum Nachdenken Die Theatergruppe «Glinggige» spielt ein Stück von einem Mann und seiner Findelhündin, das einige Fragen aufwirft und dabei ungemein unterhaltsam ist. Anne-Marie Günter

Hund und Frau: Sylvias Herrchen freut sich, dass seine Frau Kate (rechts) jetzt mit dem Hund spielt, während in Wirklichkeit ein Kräftemessen stattfindet. Foto: Anne-Marie Günter

So ganz einfach, sein Stück «Sylvia» 1995 in New York aufführen zu lassen, soll es für den US-Schriftsteller Albert R. Gurney nicht gewesen sein. Eine schöne junge Frau spielt eine Hündin, die ihrem Herrn sehr ergeben ist, das hatte doch etwas offenkundig Sexistisches, Produzenten lehnten ab. Die erste Sylvia im Manhattan Theatre Club spielte dann aber Sarah Jessica Parker.