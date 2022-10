Blochers Auns wird zu Pro Schweiz – «Switzerland first and forever!» Das rechte Lager bündelt mit einer neuen Anti-EU-Organisation die Kräfte. Das erste Kampfthema: die Sanktionen gegen Russland. Eindrücke aus der Kaserne in Bern. Charlotte Walser

«Gegen die Gegner der Schweiz im Innern»: Christoph Blocher schwört die Auns-Mitglieder auf die neue Organisation Pro Schweiz ein. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Der Schweizerpsalm, Marschmusik, Fahnen, Christoph Blocher: Dieselbe Szenerie wie an jeder Versammlung der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (Auns) in den vergangenen 36 Jahren. Doch die Auns gibt es nicht mehr. In der Berner Kaserne treffen sich an diesem Samstag die Mitglieder des neuen Vereins Pro Schweiz zur Gründungsversammlung.