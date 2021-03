Leserreaktionen – «Swissmedic prüft, prüft und prüft» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum noch laufenden Zulassungsverfahren des AstraZeneca-Vakzins in der Schweiz.

Der Impfstoff von AstraZeneca kommt in Deutschland bereits zur Anwendung, in der Schweiz hingegen noch nicht. Foto: Keystone

Zu «‹Die SVP hat eine Grenze überschritten›»

Bundesrat Alain Berset (SP) muss von der Polizei bewacht werden, da er Morddrohungen erhalten hat. Es ist höchst bedenklich, dass wir nun auch in der Schweiz einer Kultur des Hasses, der Aggressivität und der drohenden Vergeltung ausgesetzt sind. Es ist ein Novum, dass Politiker Polizeischutz brauchen. Der Gesundheitsminister ist der Bote, der die unerfreulichen Nachrichten überbringen muss, die er mit Virologen, Immunologen und weiteren Fachleuten diskutiert hat. Der Stand der Pandemie variiert und wird bestmöglich bewertet, um die Schweizer Bevölkerung zu schützen. Das Fedpol sollte rigoros durchgreifen und ein Exempel statuieren. Ursula Fivian, Thun

So viele Dinge kommen zurück und sind wieder im Trend. Ich kann es kaum erwarten, bis Moral, Anstand und Respekt bei einigen rechtsgesinnten Politikern wieder einkehren. Ich bezweifle jedoch, dass diese Werte jemals solche Besserwisser erreichen und sie zu anständigen Menschen machen werden, die zum Dialog bereit sind und das Gegenüber weder verletzen noch beleidigen. Hedi Baumann, Schwarzenburg

Zu «Kommt das AstraZeneca-Vakzin zu spät?»

Mehr oder weniger alle Länder setzen den Impfstoff von AstraZeneca erfolgreich ein – inzwischen auch Deutschland. Swissmedic aber prüft, prüft und prüft. Jörg Kaufmann, Bolligen

Zu «‹Liebe Wölfin›»

Ich möchte mich zum traurigen Wolfsabschuss äussern. Ich bin eine grosse Tierliebhaberin, aber wenn ein Wolf monatelang um mein Haus, meine Stallungen und Tiergehege herumschleicht und so viele Nutztiere tötet, dann weiss ich auch nicht. In dieser Zeitung las ich am 3. März, dass auf dem Mittelmeer in einem Schiffscontainer knapp 900 Rinder und auf einem zweiten Schiff 1776 weitere elendiglich dahin vegetieren, bloss um auf ihren sicheren Tod zu warten. Da blutet mir das Herz. Sind das noch Menschen, die solche Verfrachtungen von Tieren veranlassen? Katharina Blindenbacher, Rubigen

Zu «Räte wollen keine Veranstaltung für Corona-Opfer»

Bundesrat Guy Parmelin (SVP) lässt jegliches Fingerspitzengefühl vermissen. Eine Gedenkminute für Corona-Tote – was soll das? Ich kann mich nicht an Gedenkminuten für Herzinfarkt-Tote, Krebstote, tödliche Opfer von Unfällen oder abgetriebene Säuglinge erinnern. In der Schweiz gibt es also auch im Sterben eine Zweiklassengesellschaft. Thomas Baumann, Linden

Zu «Die Schweiz steht hinter der Regierung»

Es ist nicht lange her, da hat man darüber diskutiert, was der Bundesrat im Sommer falsch gemacht hat. Damals waren es vor allem Interessengruppen, die auf erste Öffnungsschritte hin gefordert hatten, sofort wieder am wirtschaftlichen Treiben teilhaben zu dürfen. Jetzt hat sich der Bundesrat wieder zu Lockerungen geäussert und wieder wollen gleich alle all ihre Freiheiten zurück. Bei der dritten Welle können wir ja die Schuld wieder auf den Bundesrat schieben. Mir kommt es vor, als sitzen wir in einem Bus, der aufgrund kritischer Verhältnisse langsam fährt. In den Reihen hinter dem Chauffeur sitzen aber ungeduldige Personen, die von diesem lautstark fordern, dass er nach der Kurve wieder sein volles Tempo aufnehmen soll, unbesehen davon, wie die Verhältnisse dann aussehen. Lassen wir doch den Chauffeur das Fahrzeug lenken, wie er es für richtig hält. Urs Braunschweiger, Herbligen

Zum Interview mit Marco Chiesa «Wir müssen die Macht des Bundesrats brechen»

Die SVP kritisiert dauernd den Bundesrat, schwafelt von Diktatur, SVP-Vertreter posten Videos, in denen Bundesrat Alain Berset einen «Chlapf zum Gring» erhält. Das hat dazu geführt, dass Bundesräte verbal bedroht werden und Personenschutz benötigen. Bis jetzt war ich stolz auf unsere Tradition, dass Regierungsmitglieder sich völlig normal in der Öffentlichkeit bewegen konnten. Genau das zerstört die SVP mit ihrem Vorgehen jetzt. Sollte ein schwerer Angriff erfolgen, ist die SVP mitschuldig. Martin Niederhauser, Bowil

Wie andere Länder befindet sich die Schweiz in einem Krieg. Unser Gegner ist aber nicht der Bundesrat, sondern ein Virus. Durch Uneinigkeit laufen wir Gefahr, diesen Krieg zu verlieren. Dort wo die Eidgenossen den letzten Krieg verloren haben, steht heute ein Denkmal mit der Innschrift «Seid einig». Der Covid-Albtraum könnte schon lange vorbei sein, wenn wir alle gemeinsam kämpfen und an einem Strick ziehen würden. Andere Länder haben es längstens bewiesen, dass das Virus erfolgreich bekämpft werden kann. Werner Burri, Uetendorf