Wegen Silo-Abbruch in Schüpfen – Swisscom-Kunden müssen aufs Handynetz verzichten Weil die Landi ihr Areal neu überbaut, musste die Swisscom ihre Handyantenne ausser Betrieb nehmen. Etliche Kunden haben nun kaum mehr Empfang. Rachel Hämmerli

Die alte Handyantenne ist weg, die neue noch nicht in Sicht – etliche Leute in Schüpfen können über das Swisscom-Netz kaum mehr telefonieren. Foto: Marc Dahinden (Symbolbild)

Vor gut einem Monat öffnete Hans-Rudolf Jutzi einen Brief und wollte nicht recht glauben, was er da las. «Wichtige Mitteilung» stand im Betreff, Absender war die Swisscom. Diese kündigte an, dass in elf Tagen das Handynetz für die Bernstrasse, an der Jutzi wohnt, abgestellt werde. Dies, weil die Mobilfunkantenne wegen eines Bauvorhabens abgebaut werde.