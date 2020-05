Neustes Kapitel – Swiss-Ski zieht Antrag auf Lauberhorn-Streichung zurück Swiss-Ski will die Weltcuprennen nun doch im FIS-Kalender belassen. Das teilt der Verband in einem Communiqué mit. Nils Hänggi UPDATE FOLGT

Bleiben die Lauberhornrennen doch im Renn-Kalender? Foto: Keystone

Am Mittwoch hatte Swiss-Ski an der Online-Sitzung des FIS-Subkomitees Alpin durch seinen Kommissions-Vertreter Tom Stauffer beantragt, die Lauberhorn-Rennen ab der Saison 2021/22 aus dem Weltcup-Kalender zu streichen. Diesen Antrag zieht der Verband nun zurück. Dies teilt er in einem Communiqué mit.

In diesem heisst es: «Der Schweizer Skiverband hat sich aufgrund einer grossen Spende und verschiedener positiver Signale dazu entschieden, seinen Antrag, «Wengen» im Long-Term-Kalender 2021/22 durch «SUI» (Schweiz) zu ersetzen, bis auf Weiteres zurückzuziehen.»

Im Zentrum zwischen dem Verband und dem Wengen-OK steht in erster Linie der Streit um Einnahmen aus TV-Rechten. Die beiden Parteien werden sich am Donnerstag an einen Tisch setzen und das weitere Vorgehen besprechen.