Airlines suchen Normalität – Swiss schraubt Gratis-Umbuchungen zurück Erstmals seit Beginn der Pandemie sind die Einreisebedingungen stabiler. Und die Luftfahrt will zurück zur alten Planungssicherheit. Konrad Staehelin

Die Swiss auf dem Weg zurück zur Normalität: Die USA sind wieder offen, und die volle Flexibilität ist Geschichte. Foto: Urs Jaudas (Tamedia)

Die Fluggesellschaft Swiss hat im Sommer mehrere Schritte in Richtung Überwindung der Pandemie gemacht: Nicht nur fliegt sie wieder rund 90 Prozent der Destinationen von vor der Pandemie an – wenn auch in tieferer Kadenz. Sie dreht auch an den Umbuchungsbedingungen für Billette.

Die Luftfahrtbranche hatte diese vor anderthalb Jahren sehr flexibel gestaltet. Damals hatte das Virus das Reisen zu Beginn komplett verunmöglicht. Später erschwerten ständig wechselnde Einreisebedingungen eine sichere Planung.

Die Swiss erlaubte darum, wie viele andere Airlines auch, einmal gekaufte Billette jedwelcher Buchungsklasse kostenlos beliebig oft auf neue Daten und gar Strecken umzubuchen. Nur wenn der neu gebuchte Flug teurer war als der bisherige, fielen Kosten an, nämlich die Preisdifferenz.