Fliegen mit Fieber – Swiss missachtet Hygiene-Empfehlungen Die Europäische Agentur für Flugsicherheit empfiehlt Fluggesellschaften, dass Passagiere mit Corona-Symptomen ihre Reise bis kurz vor Abflug kostenlos absagen können. Die Swiss hält sich nicht daran – und gibt damit einen Anreiz, trotz Virus zu fliegen. Konrad Staehelin

Wer heute einen Swiss-Flug bucht, diesen dann aber wegen Corona-Symptomen nicht antreten will, kann nicht kostenlos umbuchen. Foto: Keystone

Die Swiss gibt sich alle Mühe, das Bild des Flugzeugs als Virenschleuder zu entkräften. Bisher habe sich noch niemand nachweislich auf einem ihrer Flüge infiziert, wiederholte die Fluggesellschaft in den vergangenen Wochen regelmässig. Und am Donnerstagmorgen erklärte Chief Operating Officer Thomas Frick den Journalisten an einer Pressekonferenz: «Die Luft in unseren Flugzeugen ist mit Garantie besser als in Ihren Büros.»