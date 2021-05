Streit mit US-Behörden – Swiss Life blecht für umstrittene Versicherungen 77 Millionen US-Dollar Dem grösstem Schweizer Lebensversicherer ist das «Wrapper Geschäft» zum Verhängnis geworden. Manche Kunden benutzten diese Versicherungsmäntel, um Steuern zu hinterziehen.

Swiss Life zahlt im US-Steuerstreit 77 Mio US-Dollar. (Archiv) KEYSTONE/GAETAN BALLY

Die Swiss Life kann einen langjährigen Rechtsstreit mit den US-Behörden abschliessen. Die Einigung betrifft die Swiss Life Holding sowie deren drei Tochtergesellschaften in Liechtenstein, Singapur und Luxemburg, wie ein Bezirksgericht aus New York am Freitag mitteilte.

Für einen Aufschub der Strafverfolgung wegen eines strafbaren Fehlverhaltens einigte sich der Versicherer auf die Zahlung von 77,4 Millionen US-Dollar.

Der Versicherer hatte bereits im März wissen lassen, dass eine seit Jahren in den USA laufende Untersuchung der Justizbehörde (DoJ) demnächst zu einem Abschluss gebracht werden solle. Dabei geht es um Finanzprodukte, sogenannte Wrapper-Versicherungen, die in Verbindung mit Steuerdelikten gebracht werden.

Die Swiss Life hat wegen dieser Angelegenheit im Jahresabschluss 2020 Mittel von 70 Millionen Franken zurückgestellt. Im April hatte CEO Patrick Frost frühere Angaben bestätigt, wonach die Einigung auch etwas teurer ausfallen könnte.

Swiss Life äusserte sich am Freitagabend in einer kurzen Stellungnahme nun erneut zum Sachverhalt. Der Konzern verwies dabei auf die getätigten Rückstellungen und teilte mit, dass es sich bei der Übereinkunft mit den US-Behörden um ein sogenanntes «Deferred Prosecution Agreement» (DPA) mit einer dreijährigen Laufzeit handle. Man werde nun sicherstellen, dass die Übereinkuft umgesetzt werde.

Das Bezirksgericht wirft Swiss Life vor mit amerikanischen Steuerpflichtigen zusammengearbeitet und insgesamt über 1,4 Milliarden US-Dollar an Mitteln vor dem Fiskus verborgen zu haben.

SDA

