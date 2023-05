Treffen in Interlaken – Swiss Economic Forum steht vor Jubiläumsausgabe Zum 25. Mal findet im Juni das Swiss Economic Forum statt. Es stellt heuer kleine und mittlere Unternehmen in den Fokus.

Bald schon steht das 25. Swiss Economic Forum an. Foto: Anne-Marie Günter

Seit einem Vierteljahrhundert schlägt das Swiss Economic Forum (SEF) die Brücke zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, fördert nach eigenen Angaben das unternehmerische Gedankengut in der Schweiz und setzt sich aktiv für Jungunternehmen ein. Das schreiben die Veranstalter in einer Medienmitteilung. Das 25-Jahr-Jubiläum des Anlasses sei «ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte der Organisation».

Unter dem Motto «Make it happen» widmet sich die Jubiläumsausgabe des SEF vom 8. und 9. Juni in Interlaken den «Hidden Champions» der Schweizer Wirtschaft. Die Schweizer KMU sind ein wichtiger Motor der Schweizer Wirtschaft und stehen vor vielfältigen Herausforderungen. «Das SEF bietet eine Plattform, um über diese Themen zu sprechen, Ideen auszutauschen und Lösungen zu finden», schreibt die Organisation.

Zu den Referentinnen und Referenten am diesjährigen SEF zählen nebst Bundespräsident Alain Berset unter anderen der Präsident der Schweizer Nationalbank, Thomas Jordan, der Armeechef Thomas Süssli, UBS-CEO Sergio Ermotti, die ungarische Staatspräsidentin Katlin Novak und der ehemalige Schachweltmeister Garry Kasparow. Virtuell referieren wird der ukrainische Premierminister Denys Smyhal.

Daneben wird der SEF.Award, der nach Angaben des SEF «bedeutendste Jungunternehmerpreis der Schweiz» in drei Kategorien zum 25. Mal vergeben. «Mit dem diesjährigen Motto ‹Make it happen› wollen wir die Unternehmerinnen und Unternehmer ermutigen, ihre Visionen umzusetzen und ihre Unternehmen

erfolgreich in die Zukunft zu führen», wird Corine Blesi, Geschäftsführerin des Swiss Economic Forum, im Communiqué zitiert.

