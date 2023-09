Swiss Chamber Music Festival – Junge Talente und alte Musik Vom 8. bis am 17. September wird in Adelboden, Frutigen und Kandersteg ein bunter Strauss an Klängen von Barock bis zeitgenössischer Musik geboten.

Das Spirea Quartet gewann den ersten Preis an der Orpheus Competition 2022 und spielt am 17. September in der reformierten Kirche Adelboden. Foto: PD

Auch dieses Jahr bleibt das Swiss Chamber Music Festival gemäss einer Mitteilung der Organisatoren «seinem Grundsatz treu, Konzerte an ungewöhnlichen Orten stattfinden zu lassen». Intendantin Christine Lühi lässt sich wie folgt zitieren: «Jungen Musikerinnen und Musikern beim Wachsen zuhören: Das ist unser Ansporn und jedes Jahr wieder eine grosse Freude.»

Das Festival im Berner Oberland bietet jungen Musikerinnen und Musikern, die in der Schweiz studieren, eine Auftrittsmöglichkeit. Qualifizieren können sich die Ensembles über die jährlich stattfindende Orpheus Competition: Wer am Musikwettbewerb die Jury überzeugt, darf im darauffolgenden Jahr in Adelboden, Frutigen oder Kandersteg auftreten.

Auch mitten im Dorf

Dieses Jahr werden Stücke von Gaudenz Wigger, Rahel Zimmermann und Jean-Sélim Abdelmoula uraufgeführt. In moderierten Gesprächen lernt das Publikum die Musizierenden besser kennen. Zudem spielen die Ensembles nicht nur abends, sondern in kurzen «Amuse-Bouches» auch tagsüber – gratis und mitten im Dorf.

Das Festival wird am 8. September vom Berner Barockorchester Les Passions de l’Âme eröffnet. Im Da-Capo-Konzert vom 10. September gibt es ein Wiedersehen mit dem Duo CY:T. Das stilistische Spektrum wird am Wildcard-Konzert vom 13. September noch erweitert: Pflanzplätz & David Märki bringen innovative Volksmusik in die reformierte Kirche Adelboden. Und das Rahmenprogramm bietet verschiedene Möglichkeiten, um klassische Musik niederschwellig und unkompliziert zu erleben.

