Affäre um Tunnelsanierung – SVP will Marti fertigbauen lassen Trotz Mehrkosten von gegen 70 Millionen Franken soll die Sanierung des alten Lötschbergtunnels vollendet werden. Julian Witschi

Beim Südportal in Goppenstein VS möchte die BLS sparen und auf 1,3 Kilometern im Tunnel das alte Schottergleis belassen. Dagegen regt sich Widerstand in der Politik. Foto: Guido Lauper

Der Umweltskandal beim Blausee weitet sich aus, und damit gerät auch die BLS stärker in ein schiefes Licht, insbesondere die für Bauprojekte verantwortliche Infrastruktursparte. Diese wird seit 2010 – also schon seit Beginn der 2012 gestarteten umstrittenen Schotterlieferungen nach Mitholz – von Daniel Wyder geleitet.

Wyder hatte nach Recherchen der «Berner Zeitung» vor einem Monat eingeräumt, dass die Sanierung des Lötschberg-Scheiteltunnels sicher ein Jahr länger bis Ende 2023 dauern und neu 145 Millionen Franken kosten werde. Das sind rund 40 Millionen Franken mehr als geplant. Die beauftragte Tunnelbaufirma Marti hatte gar fast 70 Millionen Franken mehr gefordert. Denn es müsse massiv mehr Schotter abgeführt und mehr Beton für die neue feste Fahrbahn eingebaut werden als offeriert.

Die BLS will die Mehrkosten auf 40 Millionen Franken drücken, indem sie auf die Sanierung der letzten 1,3 Kilometer des doppelspurigen Tunnels vor dem Südportal bei Goppenstein VS vorläufig verzichtet. Doch dagegen regt sich nun politischer Widerstand.

Gegen noch teureres Flickwerk

Grüne und SP haben bereits gefordert, dass zu der Affäre Blausee/Lötschberg eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) eingesetzt werden soll. Der Grosse Rat wird in der anstehenden Session darüber befinden. Bereits aktiv geworden ist die Geschäftsprüfungskommission (GPK). Dies auch auf Druck der SVP, welche die Ereignisse in der Region Blausee «lückenlos aufgeklärt» haben will.

Die SVP verlangt zudem nun, dass der ganze Lötschberg-Scheiteltunnel fertig saniert wird. Grossrat Kurt Zimmermann (Frutigen) fordert in einer dringlichen Motion den Regierungsrat als Mehrheitsaktionär der BLS auf, sich beim Unternehmen sowie beim Bundesamt für Verkehr (BAV) dafür einzusetzen, dass die gesamten 14,6 Kilometer des Tunnels saniert werden.

Ständerat Werner Salzmann deponiert diese Forderung auch im Bundeshaus, wie er ankündigt. Denn die Bahninfrastruktur wird aus Bundesmitteln finanziert. «Was beim Lötschberg-Scheiteltunnel auf dem Tisch liegt, ist keine Lösung, sondern eine langfristig teurere Salamitaktik», kritisiert Salzmann. Das 40 Jahre alte Gleis im Tunnel müsse sowieso saniert werden. Es werde noch teurer, wenn die jetzt installierte Bauinfrastruktur abgebaut und später neu aufgezogen werden müsse.

Salzmann nimmt daher in Kauf, dass die Zahlung an die Baugruppe Marti, wie von dieser gefordert, auf 157 Millionen Franken steigen wird. «Billiger ist es offenbar nicht möglich», sagt er. Pikant: Den Zuschlag hatte Marti für 89 Millionen Franken erhalten.

Ohne zusätzliche Steuergelder

Salzmann fordert allerdings, dass die BLS die Mehrkosten kompensiert, indem sie andere Projekte optimiert, verzögert oder darauf verzichtet: «Die Mehrkosten müssen in den 800 Millionen Franken Platz haben, welche die BLS alle vier Jahre vom Bund für die Infrastruktur erhält.»

Darauf drängte auch schon das Bundesamt für Verkehr. Ob die Tunnelsanierung auf den letzten 1,3 Kilometern überhaupt abgeändert und auf die lange Bank geschoben werden kann, auch das muss vom BAV noch genehmigt werden.

Das Amt hat noch nicht entschieden. Es erwartet aber «eine nachhaltige Lösung, die bezüglich Betrieb, Unterhalt und Folgekosten optimiert ist und mit der laufenden Sanierung zusammenpasst». Bis das weitere Vorgehen abgestimmt ist, gilt laut einem Sprecher des Bundes die bestehende Plangenehmigung, die eine durchgängige Ausrüstung des Tunnels mit einer festen Fahrbahn vorsieht.

BAV knöpft sich die BLS vor Infos einblenden Das Bundesamt für Verkehr (BAV) hat bei der BLS neben dem Lötschberg-Scheiteltunnel noch zwei weitere offene «Baustellen»: So soll die BLS umgehend Stellung nehmen dazu, warum schon seit 2012 Gleisaushub in den Steinbruch Mitholz gelangt ist. Und nach den zu hohen Abgeltungen der öffentlichen Hand fordert das BAV weiterhin den vollständigen Bericht der Revisionsgesellschaft PWC zu den Vorgängen bei der BLS. Diesen Bericht will die BLS nicht veröffentlichen und auch der Aufsichtsbehörde nicht lückenlos herausrücken. Es stellen sich aber Fragen der Verantwortlichkeiten. Das BAV will zudem «in absehbarer Zeit» über eine allfällige Strafanzeige entscheiden. Bernard Guillelmon ist auf Ende Oktober als BLS-Chef zurückgetreten. Er hatte einräumen müssen, dass die Geschäftsleitung bereits seit Frühling 2017 wusste, dass Halbtaxerlöse aus dem Liberoverbund nicht eingerechnet und daher die Abgeltungen der öffentlichen Hand zu hoch waren. Verwaltungsratspräsident Rudolf Stämpfli ist vergangene Woche per sofort zurückgetreten, aus gesundheitlichen Gründen, wie er betonte. (jw)

Die BLS erwägt, auf den letzten 1,3 Kilometern später durch eine Drittfirma ein neues Schottergleis einzubauen. Womöglich verteuert sich die Tunnelsanierung auch noch aus einem anderen Grund. Die Mehrkosten für die korrekte Entsorgung des Gleisaushubs in einem anderen Vigier-Werk als in Mitholz sollen gemäss Unterlagen, die dieser Zeitung und der SRF-«Rundschau» vorliegen, lediglich 1,5 bis 2 Millionen Franken betragen. Doch daran gibt es Zweifel. So heisst es dazu in einer internen BLS-Kostenschätzung, die mit dem Thema Blausee/Mitholz verbundenen Risiken seien «namhaft».