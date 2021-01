Höchster Berner 2021 – SVP stellt sich Kurt Rüegsegger nicht mehr in den Weg Der 67-jährige Kurt Rüegsegger dürfte nächste Woche zum Berner Stadtratspräsidenten gewählt werden. Seine Partei, die SVP, verzichtet auf Störmanöver. Christoph Hämmann

Für ein Jahr der höchste Berner: Kurt Rüegsegger, hier im Januar 2020 nach der Wahl zum ersten Vize, dahinter die letztjährige Stadtratspräsidentin Barbara Nyffeler (SP). Foto: Raphael Moser

Als letzter von sieben gewählten SVP-Kandidaten schaffte er Ende November die Wiederwahl in den Berner Stadtrat: Kurt Rüegsegger, Malermeister, 67-jährig. 2019 war er zweiter Vizepräsident des Parlaments, letztes Jahr amtierte er als erster Vize – die Wahl zum höchsten Berner am nächsten Donnerstag, an der ersten Stadtratssitzung des neuen Jahrs, ist damit Formsache.

Formsache? Nicht, wenn das Stadtratspräsidium der SVP zusteht. Vor zwei Jahren nominierte sie Erich Hess für den Treppenlauf, der ihn 2021 ins Amt des höchsten Berners geführt hätte. Obwohl üblicherweise die offiziellen Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien, die für eine Nomination an der Reihe sind, akzeptiert werden, fand bei Hess die Mehrheit des Parlaments, dass sich dieser mit zahllosen Provokationen selber disqualifiziert habe.