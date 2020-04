Leserreaktionen – SVP nervt in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen.

Zu «Streit um Maskenpflicht wird heftiger»

SVP nervt in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

Ich tendiere bei Wahlen und Abstimmungen oft in Richtung SVP. Allerdings nervt mich die Partei in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gehörig. Der Bundesrat macht in diesen schwierigen Zeiten einen sehr guten Job. Die permanente Kritik vonseiten SVP ist unwürdig. Das Beispiel mit der nicht verordneten Maskentragpflicht zeigt dies deutlich. Hätte der Bundesrat diese Pflicht verordnet, wäre die SVP mit Sicherheit die erste Partei gewesen, welche sich über einen übermässigen Eingriff in die persönliche Freiheit beklagt hätte. Das Tüpfelchen auf dem i setzt Auslaufmodell Blocher mit seiner peinlichen Kritik an Bundesrat Berset. Aus meiner Sicht spricht hier der blanke Neid eines alten Herrn, der einfach nicht loslassen kann.Thomas Baumann, Linden

Zum Thema Corona

Ernährungssicherheit gehört zu wichtigsten Grundvoraussetzungen

Wir müssen lernen, wieder vermehrt die Nahrungsmittel dort zu produzieren, wo wir sie konsumieren wollen. Es darf nicht sein, dass wir unseren Selbstversorgungsgrad weiter senken, wie das in der neuen Agrarstrategie vorgesehen ist. Die Ernährungssicherheit gehört neben dem Gesundheitswesen und der Bildung zu den wichtigsten Grundvoraussetzungen eines unabhängigen Landes. Unsere Landwirtschaft muss unbedingt entbürokratisiert werden, damit unsere gut ausgebildeten Landwirte sich einer nachhaltigen Produktion zuwenden können. Andreas Schüpbach, Huttwil

Zu «Wo die Solidarität aufhört»

Anerkennen, wie Familien eingeschränkt werden

Schön, dass Xaver Zimmermann einen Balkon mit Aussicht hat. Allerdings frage ich mich, altersmässig zur Risikogruppe gehörend, wie es den Kindern ohne Schule, Kollegen, Betreuung, Sport, Musikstunden, Spielplätze geht? Wie geht es den Eltern, die ihre Kinder vielleicht in engen Wohnverhältnissen rund um die Uhr betreuen? Homeoffice ist angesagt; die Kinder sollten ruhig sein, wenn die Eltern arbeiten. Es wäre schön, wenn ältere Menschen anerkennen würden, wie Familien eingeschränkt werden, damit optimale Behandlungsmöglichkeiten für schwer an Corona erkrankte Patienten bestehen bleiben. Wer dies anerkennt, gönnt den Kindern das Trampolin und den Eltern die damit verbundene Verschnaufpause. Ich verstehe, dass es laut wird, wenn es in der Umgebung mehrere Trampoline gibt. Doch wenn es zu bunt wird, gibt es ja Ohrenstöpsel oder den guten alten Pamir aus Militärzeiten. Anne-Marie Günter, Goldswil

Zu «Für das Alter entschuldigen?»

Etwas mehr Solidarität wäre angebracht

Für sein Alter muss sich niemand entschuldigen, die Alten nicht, aber auch nicht die Jungen. Dem Schreiber fehlt die Einsicht in folgende Tatsache: Der Corona-Lockdown wurde schwergewichtig eingeführt, um eben seine Generation vor einer Ansteckung zu schützen. Dafür dass die Älteren speziell gefährdet sind, können die Jungen nichts. Solidarisch hilft trotzdem mehr oder weniger die ganze Gesellschaft mit, um dieses Ziel zu erreichen. In der aktuellen Situation können aus einem höheren Alter keine Privilegien abgeleitet werden. Etwas weniger beleidigte Leberwurst und mehr Solidarität wäre trotz aller Leistungen zum Wohl der Schweiz angebracht.Martin Haudenschild, Steffisburg

Freue mich für jeden geschenkten Tag

Hansruedi Stoller schreibt, was mich ebenfalls seit langem stört. Ich sagte daher schon öfter, dass ich mich jeden Tag dafür entschuldigen müsse, dass ich als 81-Jähriger immer noch der Allgemeinheit zur Last falle, obschon ich mich, wie auch Hansruedi Stoller schreibt, gesund und wohl fühle. Ich schliesse mich daher ab sofort seiner Meinung an und entschuldige mich von jetzt an nicht mehr für mein Dasein und freue mich für jeden geschenkten Tag.Heinz Stoller, Kandersteg