Pöbelei am Frauenstreiktag? – SVP-Nationalrat Alfred Heer sorgt für Eklat Der Zürcher SVP-Nationalrat soll am Rand des Frauenstreiks in Bern Demonstrantinnen beschimpft haben – bis die Polizei einschritt. Martin Huber

Tatort Bern: SVP-Nationalrat Alfred Heer wird in einem Restaurant von Polizisten angewiesen, seine Rufe zu unterlassen. Foto: Raphael Moser

Mehrere Zehntausend Frauen haben am Montag in der ganzen Schweiz demonstriert. Feministische Organisationen hatten anlässlich von 50 Jahren Frauenstimmrecht und 30 Jahre nach dem ersten Frauenstreik zum Protesttag aufgerufen. In Zürich gingen weit über 5000 Frauen auf die Strasse. Auch in Bern wollten Tausende Frauen mit einem bunten und lautstarken Umzug durch die Innenstadt ein Zeichen setzen «gegen das Patriarchat, die Krise und für eine feministische Zukunft».

Abo Der Frauenstreik-Tag in Zürich Tausende Frauen zogen durch die Stadt In Bern kam es am Rande der Kundgebung zu einem Zwischenfall. Mittendrin: der 59-jährige Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer. Ihm war der Frauenstreik offenbar in den falschen Hals geraten, als er am Montagabend während der Kundgebung zusammen mit einigen anderen bürgerlichen Bundeshaus-Politikern und -Politikerinnen in einem Restaurant in der Nähe des Bundesplatzes sass.