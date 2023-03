Streit um Waffenlieferungen – SVP lehnt Panzerdeal ab, weil der Leopard 2 in der Schweiz gebaut wurde Die Abgabe von in Thun produzierten Panzern an Deutschland ist für die Volkspartei aus neutralitätsrechtlichen Gründen «unmöglich». Adrian Schmid

Die meisten Leopard-2-Panzer der Schweizer Armee wurden in Thun gebaut. Dieser hier befindet sich auf einer Teststrecke in Thun. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Made in Switzerland: Die meisten der 380 Leopard-2-Panzer, welche die Schweiz in den 80er- und 90er-Jahren beschafft hat, wurden hierzulande hergestellt. Das Kampffahrzeug stammt zwar vom deutschen Konzern Krauss-Maffei. Doch 345 Leoparden hat seinerzeit die Thuner Firma K+W in Lizenz gebaut.