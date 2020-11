Gemeindewahlen Radelfingen – SVP jagt der BDP einen Sitz ab Einen vierten Sitz im Gemeinderat, das Präsidium weiterhin in der Hand: Die SVP Radelfingen ist klare Wahlsiegerin. Simone Lippuner

Christine Gerber, SVP, bisher, 530 Stimmen (als Gemeindepräsidentin still bestätigt) Foto: PD Stephan Hurni, SVP, bisher, 365 Stimmen Foto: PD Sonja Zimmermann, BDP, bisher, 255 Stimmen Foto: PD 1 / 7

Des einen Freud ist des anderen Leid. Weil die SVP mit guten Kandidierenden am Start stand, holte sie sich bei den gestrigen Gemeindewahlen in Radelfingen einen vierten Sitz. Und weil die SVP mit guten Kandidierenden am Start stand, verlor die BDP einen von zwei Sitzen.

«Zwei Faktoren sind für das enttäuschende Resultat verantwortlich», sagt Andreas Waldvogel, Präsident der BDP Radelfingen. Zum einen die schweizweit schlingernde BDP, zum anderen die Figur Martin Schori. Dieser jagte der BDP einen Sitz ab und wird als einziges neues Mitglied für die SVP im Gemeinderat sitzen.