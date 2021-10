Wahlen in Rapperswil – SVP holt sich den vierten Sitz zurück Die SVP eroberte sich den Sitz zurück, den sie bei den letzten Wahlen verloren hatte. Jolanda Streun von der VGP wird neue Gemeindepräsidentin. Simone Lippuner

Jolanda Streun (VGP) wurde in stiller Wahl zur Gemeindepräsidentin gewählt. Als Gemeinderätin holte sie mit 579 Stimmen das zweitbeste Resultat. Foto: PD Daniel Hochstrasser von der VGP wurde mit 502 Stimmen im Amt bestätigt. Foto: PD Das einzige SP-Mitglied darf bleiben: Doris Werder wurde mit 322 Stimmen als Gemeinderätin bestätigt. Foto: PD 1 / 7

Der Wahlsonntag ist für Jolanda Streun Freude und Ärgernis zugleich. «Für mich persönlich gibt es Grund zum Feiern. Aber für die Partei ist heute wahrlich kein Glückstag», sagt die Lokalpolitikerin. Streun, Mitglied der Vereinigung für Gemeindepolitik Rapperswil (VGP), wurde in stiller Wahl zur Gemeindepräsidentin gewählt. Die 54-Jährige tritt die Nachfolge von Christine Jakob (SVP) an, die wegen Amtszeitbeschränkung Ende Jahr zurücktritt.

Streun ist Immobilientreuhänderin, Mutter von zwei erwachsenen Töchtern, Seeländerin durch und durch. Sie sitzt seit acht Jahren im Gemeinderat, die Hälfte davon amtete sie als Vizegemeindepräsidentin. Eine erfahrene Politikerin also, ihre Energie steckt sie seit eh und je in die VGP. Und genau diese Dorfpartei musste am Sonntag eine Schlappe einstecken: Sie verlor einen von drei Sitzen an die SVP. «Das tut wirklich weh», sagt Jolanda Streun. «Vor allem, weil es sehr knapp war.»