Altbekannter SVPler rückt nach – SVP-Grossrat Stefan Hofer tritt zurück Die aktuelle Session des Grossen Rats ist für Stefan Hofer die letzte. Sein Rücktritt habe nichts zu tun mit den jüngsten Vorwürfen gegen ihn, so Hofer. Christoph Hämmann

Stefan Hofer (rechts), hier mit Thomas Fuchs, Präsident der SVP Stadt Bern und Gemeinderatskandidat, beendet seine politische Karriere. Foto: Beat Mathys

Er wollte Berner Gemeinderat werden, bevor er seine Kandidatur zurückzog, er war Stadtrat und ist amtierender Grossrat: Stefan Hofer (SVP) hat vier intensive Jahre als Politiker hinter sich. Für Schlagzeilen sorgte er allerdings öfter mit Geschichten aus dem Berufs- und Privatleben als mit politischen Aktionen. Nun tritt er als Politiker ab: Mit dem Abschluss der Wintersession am 3. Dezember endet Hofers politische Karriere bis auf weiteres.

«Bei meiner beruflichen Tätigkeit als Berufspilot in der Business Aviation ist sehr hohe Flexibilität gefordert», schreibt der 44-Jährige in seinem Rücktrittsschreiben, das er am Montag zum Beginn der Session beim Ratspräsidium eingereicht hat. Die häufigen kurzfristigen Berufseinsätze und damit verbundenen Abwesenheiten erklärten «meine vielen Absenzen im Rat», so Hofer weiter. Es lasse sich mit seinem Job «nur schwer vereinbaren, einem Grossratsmandat gerecht zu werden».

Ein Seitenhieb gegen die Medien

Nach einem Dank an die Kolleginnen und Kollegen im Rat, die Regierungsmitglieder und die Parlamentsdienste richtet Hofer in seinem Brief einen «ausserordentlichen Dank» an Medienschaffende: «Die wohlwollenden Berichterstattungen werden mir in guter Erinnerung bleiben.» Im nächsten Satz macht Hofer klar, wie dies zu verstehen ist: «Ein wenig Selbstironie kommt dabei nicht zu kurz.»

Tatsächlich war Hofer vor allem dann in den Medien, wenn seine Vergangenheit als Bordellbetreiber, der Konkurs einer ehemaligen Firma Hofers oder zuletzt seine Auseinandersetzung mit einem ehemaligen Geschäftspartner thematisiert wurden, der ihn angezeigt hat. Kein Wunder, dass Hofer über viele der Berichte nicht glücklich war.

Für Hofer rückt ein alter Bekannter nach

Erneut hält Hofer fest, dass er in der jüngsten Affäre um seine Person sämtliche Vorwürfe zurückweise. Auch deshalb sei er nicht bereits vor der Session zurückgetreten, obwohl gewisse SVP-Exponenten Druck auf ihn ausgeübt hätten. Er habe selber gemerkt, dass sich Beruf und Mandat nicht vereinbaren liessen, weitere Gründe für seinen Rücktritt gebe es nicht. «Deshalb nehme ich mir auch das Recht heraus, selber über den Zeitpunkt des Rücktritts zu entscheiden.»

Rückkehr ans Rednerpult im Grossen Rat: Beat Schori, hier in einer Aufnahme aus seiner ersten Amtszeit als Grossrat zwischen 2002 und 2010. Foto: Andreas Blatter

Ob er im Fall einer Wahl in den Berner Stadtrat, für den er am 29. November kandidiert, bereits im Januar ein politisches Comeback geben würde, lässt Hofer offen. Sein Nachfolger im Kantonsparlament ist Beat Schori, der sich auf das Amt freut, wie er auf Anfrage erklärt. Der 70-jährige Schori war 12 Jahre Stadtrat für die SVP, präsidierte 2003 das Stadtparlament und war bis vor zehn Jahren bereits während acht Jahren Grossrat.