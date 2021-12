Wechsel in Oberdiessbach – SVP-Gemeinderat Hans Peter Hodel tritt zurück Aus gesundheitlichen und familiären Gründen tritt Hans Peter Hodel zurück. Ulrich Hugi, der im Herbst in zwei Gremien gewählt wurde, nimmt das Amt als Gemeinderat an. Hans Peter Roth

Erst anlässlich der Wahlen am vergangenen 26. September wurde Hans Peter Hodel (SVP) als Gemeinderat in Oberdiessbach bestätigt. Nun folgt sein Rücktritt. «Aus gesundheitlichen und familiären Gründen», wie einer Mitteilung der Gemeinde zu entnehmen ist.

Wahlen Oberdiessbach 2021: Hans Peter Hodel, SVP, Gemeinderat, bisher. Foto: PD

Warum trat er im Herbst überhaupt zur Wiederwahl an? «Die gesundheitlichen und familiären Herausforderungen waren zu jenem Zeitpunkt noch nicht so aktuell», betont Hodel auf Anfrage dieser Zeitung. Der für das Ressort Öffentliche Sicherheit zuständige Gemeindepolitiker tritt per 31. März 2022 aus dem Rat zurück.