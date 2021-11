Geplatzte Razzia in Reitschule – SVP-Fraktionschef reicht Strafanzeige ein Wegen der abgelehnten Hausdurchsuchung in der Reitschule sieht sich die Staatsanwaltschaft mit einer Anzeige konfrontiert. Auch der Stadtpräsident nimmt Stellung. Michael Bucher

Am Samstagnachmittag, 23. September, umstellte die Polizei mit einem Grossaufgebot die Reitschule. Zur geplanten Razzia kam es jedoch nicht. Foto: Jürg Spori

Die Geschichte um die geplatzte Razzia in der Reitschule ist um ein Kapitel reicher. In den nächsten Tagen wird bei der Berner Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige eintreffen. Der Absender: Alexander Feuz, Grossrat und Fraktionspräsident der städtischen SVP. Am Mittwoch hat er zusammen mit seinem Stadtratskollegen Thomas Glauser die Anzeige per Post abgeschickt, wie er auf Anfrage bestätigt.

Diese Zeitung machte am Samstag publik, dass die Berner Staatsanwaltschaft der Kantonspolizei Bern am Wochenende davor einen Durchsuchungsbefehl verweigert hatte. Die Polizei beantragte diesen, nachdem mehrere Dutzend Vermummte einen Reisecar mit Massnahmenkritikern und eine Polizeipatrouille mit Steinwürfen attackiert hatten und danach in die Reitschule geflüchtet waren.