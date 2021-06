Nulltoleranz mit Hasspredigern – SVP fordert ein Schweizer Islamgesetz Kein ausländisches Geld für Moscheen, radikale Imame ausweisen und das Kopftuchverbot ausweiten: Die grösste Partei verschärft ihren Kampf gegen den politischen Islam. Adrian Schmid

Walter Wobmann hat Erfolg mit islamkritischen Vorlagen. Hier erklärt er den Sieg bei der Burka-Initiative. Foto: Peter Klaunzer, Keystone 1 / 1

Fremde Richter, schwarze Schafe: Die SVP wehrt sich gegen alles, was die Sicherheit und Freiheit in der Schweiz bedrohen könnte. Dazu zählen aus Sicht der wählerstärksten Partei auch Jihadisten und Hassprediger. Jetzt verschärft die SVP in einem neuen Positionspapier die Rhetorik gegenüber dem politischen Islam.

«Der radikale Islam ist eine religiös-politische Ideologie mit totalitären Zügen und grosser Sprengkraft – nicht nur in der islamischen Welt», heisst es im Papier. Durch die Migration würden die damit verbundenen Probleme auch in die Schweiz exportiert. Dem müsse Einhalt geboten werden.