Suche nach Nachfolger beendet – Kommission schlägt Marco Chiesa als SVP-Präsidenten vor Der Tessiner Ständerat und jetzige SVP-Vizepräsident hat beste Chancen, Nachfolger von Albert Rösti werden. Chiesa hat die Kandidatur angenommen. UPDATE FOLGT

Marco Chiesa soll Nachfolger von Albert Rösti werden. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die Findungskommission der SVP schlägt dem Parteileitungsausschuss vor, an der Delegiertenversammlung vom 22. August 2020 den Tessiner Ständerat und SVP-Vizepräsidenten Marco Chiesa als neuen Parteipräsidenten zu wählen. Chiesa hat die Kandidatur angenommen.

Dies teilte die Kommission am Donnerstag mit. Chiesa sei in der Findungskommission von Anfang an einer der Wunschkandidaten gewesen, schreibt die Findungskommission in der Mitteilung. Er habe aber Ende Februar aus beruflichen Gründen absagen müssen, da seine damalige Stelle als Leiter eines Alterszentrums mit über 80 Mitarbeitern ein zusätzliches Engagement als SVP-Präsident ausschloss.

Chiesa habe unterdessen seine heutige Stelle gekündigt, um sich beruflich neu zu orientieren. Damit sei für ihn die Übernahme des Parteipräsidiums möglich geworden.

( SDA )