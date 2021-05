Nach dem Sigriswiler Spesenstreit – SVP entscheidet über Amstutz-Ausschluss Jetzt ist es beschlossene Sache: Die SVP Sigriswil wird am 3. Juni über den Parteiausschluss von Madeleine Amstutz befinden. Roger Probst

Sein oder Nichtsein? Kann Madeleine Amstutz in der SVP bleiben? Foto: Patric Spahni

Im Sigriswiler Spesenstreit kommt es zu einem weiteren Machtkampf. Am 3. Juni werden die SVP-Mitglieder über den Parteiausschluss von Madeleine Amstutz befinden. Sie war in Ungnade gefallen, als sie im Nachgang ihrer Nichtnomination für die Gemeindewahlen im letzten Sommer flugs eine eigene SVP-Sektion gründete. Später hatte sie auch noch den offiziellen SVP-Kandidaten Anton Ambühl in der Gemeindepräsidiumswahl herausgefordert. Dieses Verhalten taxierte die kantonale Parteizentrale als parteischädigend und brachte das Ausschlussverfahren ins Rollen.