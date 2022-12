Extremsportlerin aus Innertkirchen – SVP auf der Suche nach Ersatz für Evelyne Binsack Die SVP Oberhasli zeigt Verständnis, dass Evelyne Binsack ihre Kandidatur für den Nationalrat zurückzieht. Die Ersatzsuche läuft. Hans Peter Roth

Bergführerin und Abenteurerin Evelyne Binsack. Foto: Stefan Kammermann

Keine vier Wochen ist es her, dass Evelyne Binsack ihre Kandidatur bekannt gab. Die bekannte Bergführerin und Extremsportlerin mit Wohnsitz in Innertkirchen wollte für die Berner SVP in den Nationalrat. Wollte. Denn nun hat sie ihre Kandidatur unerwartet bereits wieder zurückgezogen. «Primär aus gesundheitlichen Gründen», wie sie dieser Zeitung auf Anfrage erklärt.