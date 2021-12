Nach neun Jahren als Chefin – Suzanne Thoma verlässt die BKW Sie will künftig als professionelle Verwaltungsrätin tätig sein: Suzanne Thome tritt im nächsten Jahr als BKW-Chefin ab. Ihre Nachfolge ist noch offen. Noah Fend UPDATE FOLGT

Suzanne Thoma ist seit elf Jahren für die BKW tätig, seit 2013 ist sie CEO des Unternehmens. Foto: Adrian Moser

Überraschender Führungswechsel bei der BKW: Suzanne Thoma gibt ihren Posten an der Spitze des Berner Energieunternehmens im ersten Halbjahr 2022 ab. Das gibt die BKW am Montagmorgen in einer Mitteilung bekannt. Thoma will künftig als professionelle Verwaltungsrätin tätig sein.

Wer die Nachfolge von Thoma antritt, ist noch nicht klar. Der Verwaltungsrat habe den Prozess zur Suche einer oder eines neuen CEO jedoch eingeleitet. Die abtretende Chefin habe dem Verwaltungsrat zudem zugesichert, für eine reibungslose Übergangsphase zur Verfügung zu stehen.

Thoma stiess 2010 als Leiterin des Geschäftsbereichs Netze sowie als Mitglied der Konzernleitung zur BKW. Seit 2013 ist sie deren oberste Chefin.

