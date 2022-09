Loubegaffer – Susanne Kunz singt, Lo & Leduc rappen in «Tschugger» Das Berner Multitalent Susanne Kunz tritt in einem Musical auf. Lo & Leduc veröffentlichen neuen Song in der Serie Tschugger. Die Neuigkeiten aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Susanne Kunz spielt im Musical «Oh läck du mir» mit, welches seit September in Zürich zu sehen ist. Foto: Urs Jaudas / BGO

Die Bernerin Susanne Kunz hat ihren sicheren TV-Job vor knapp drei Jahren in Richtung Bühne verlassen. Bei SRF moderierte sie die Gameshow «1 gegen 100». Jetzt gibt sie ihr Debüt in einem Musical. Gegenüber dem «Blick» sagte sie, dass sie schon früher in Theaterproduktionen gesungen habe, aber nicht sicher gewesen sei, ob ihre Stimme für eine Hauptrolle tragen würde.