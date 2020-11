Fusionsprojekt am Moossee – Support für die Feuerwehr Münchenbuchsee, Moosseedorf, Urtenen-Schönbühl und Zollikofen wollen ihre Feuerwehren fusionieren. Das Zollikofner Parlament sagt schon einmal Ja. Stephanie Jungo

Chemieunfall bei Riwax: Wegen ausgelaufenem Alkohol musste die Feuerwehr Zollikofen sowie die Berufsfeuerwehr Bern ausrücken. © Andreas Blatter Foto: Archiv/Andreas Blatter

Ein erster Schritt auf einem langen Weg ist getan. Zollikofen, Münchenbuchsee, Moosseedorf und Urtenen-Schönbühl wollen ihre Feuerwehren zusammenlegen. Dazu braucht es Entscheide in jeder Gemeinde.

In Moosseedorf und Urtenen-Schönbühl stimmen dereinst die Gemeindeversammlungen darüber ab. In Zollikofen und Münchenbuchsee entscheidet das Stimmvolk an der Urne. In letzteren Gemeinden berät zuerst das Gemeindeparlament das Geschäft. Am Mittwoch war nun als erstes Zollikofen dran, wo das Vorhaben auf Wohlwollen stiess.

Schwierige Einsätze am Tag

Die Ortsfeuerwehren kämpfen fast überall mit demselben Problem: Am Tag fehlt es ihnen an Einsatzkräften. Die Feuerwehrleute sind am Arbeitsplatz, oft ausserhalb der Gemeinde, und können nicht alles stehen und liegen lassen im Fall eines Einsatzes. Der künftige Verbund der vier Feuerwehren schafft Abhilfe: Festangestellte Feuerwehrleute sollen die Einsatzfähigkeit am Tag gewährleisten.