Experten über Infektionen – Superwelle aus Grippe, Corona und RS-Virus scheint auszubleiben Viele Leute sind derzeit krank. Zwar gibt es keine Superwelle, dafür zeichnet sich eine lange Erkältungssaison ab. Experten ordnen ein. Felix Straumann

Eine Frau kuriert auf dem Sofa ihre Grippeerkrankung mit Schlaf aus. Foto: Keystone

Seit einigen Wochen ist es ein Dauerzustand: Überall hustet und schnupft es. Leute melden sich krank, sagen Verabredungen ab – oft, ohne dass Corona im Spiel ist. Auch in Arztpraxen führt dies zu steigender Belastung. Zum Beispiel bei der Permanence Hauptbahnhof Zürich und bei Medbase Winterthur Neuwiesen. Hier sind Atemwegsinfekte bereits seit dem Sommer häufig – in vielen Fällen wegen Corona. «Seit drei bis vier Wochen sehen wir noch mal eine deutliche Zunahme akuter Atemwegsinfektionen», schreibt Medbase-Sprecherin Isabel Gherbal. Man komme deswegen in den medizinischen Zentren inzwischen an die Grenzen.