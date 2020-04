Oberland: Besonderer Vollmond – Supermond über dem Oberberghorn Das wolkenlose Frühlingswetter und die klare Sicht ermöglichten am Dienstagabend ein Naturschauspiel der besonderen Art: den Super-Vollmond. Bruno Petroni

Dienstagabend um 21 Uhr: Der Super-Vollmond geht über dem Obersteinberg auf. Foto: Bruno Petroni

Mit 356’910 Kilometern befand sich der Mond am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr auf seiner elliptischen Laufbahn so nahe an der Erde wie schon lange nicht mehr. Und am Mittwochmorgen um 4.35 Uhr ist Vollmond. Die knapp 26’000 Kilometer (oder 7 Prozent), um welche der Mond zur Zeit näher zur Erde steht als durchschnittlich, sind der Grund, dass der Vollmond auch grösser und heller erschien als sonst – als Supermond eben. Am spektakulärsten und am grössten präsentierte er sich direkt nach seinem Aufgang am Dienstagabend, knapp über dem Horizont. Dieses als Mondtäuschung bekannte Phänomen entsteht durch die Lichtbrechung an den Luftschichten.