Traditionsevent in Langenthal – «Super-Show» abgesagt Das Stabhochsprung-Spektakel City-Athletics von Ende August findet nicht statt. Die Organisatoren verweisen auch auf die wirtschaftlich schwierige Situation.

2019 hatte der Event noch viele Zuschauer angezogen. Heuer findet das Stabhochsprung-Spektakel nicht statt. Foto: Marcel Bieri

Am 21. August wären die Spitzen-Stabhochspringerinnen und -springer in der Langenthaler Marktgasse wieder hoch durch die Luft geflogen. Sie hätten sich beim traditionsreichen Stabhochsprung-Spektakel City-Athletics vor zahlreichen Schaulustigen messen sollen. Doch dazu kommt es nun nicht. An der Hauptversammlung des Vereines City-Athletics, die mittels Zirkularverfahren und Video-Konferenz durchgeführt wurde, ist der einstimmige Entscheid gefällt worden, die Veranstaltung im Langenthaler Stadtzentrum in diesem Jahr nicht durchzuführen.