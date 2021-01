Umstrittene Antenne in Wohlen – Sunrise sucht nach einem anderen Standort Der Mobilfunkanbieter akzeptiert den Bauabschlag für eine geplante Antenne im Wohlener Dorfzentrum. Eine neue Lösung hat Sunrise aber noch nicht. Hans Ulrich Schaad

Das Antennenprojekt auf diesem ehemaligen Bauernhaus an der Uettligenstrasse ist endgültig vom Tisch. Foto: Nicole Philipp

Es war ein jahrelanges Hin und Her um eine geplante Mobilfunkantenne von Sunrise an der Uettligenstrasse in Wohlen. Es gab verschiedene Projektänderungen. Doch eines blieb konstant: der Widerstand aus der Nachbarschaft.

Mit der neuen Anlage wollte Sunrise die Abdeckung im Gebiet Wohlen verbessern. Doch damit wird vorläufig nichts. Im letzten Herbst hat das Verwaltungsgericht einen Entscheid der kantonalen Baudirektion bestätigt, welche die Einsprache von mehreren Anwohnern gutgeheissen hat. Die Antenne passt nicht ins Ortsbild. In erster Instanz hatte die Gemeinde die Baubewilligung noch erteilt.